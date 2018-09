Die zweiten 45 Minuten sorgten dagegen für post-oktoberfestliches Schädelbrummen und Rang acht. "Ein Scheißgefühl. Wir gehen in Führung und schenken sie, ähnlich wie in Rostock, kurz nach der Pause wieder her", sagte Sechzigs Torschütze, der schon zuletzt beim 2:2 gegen Hansa und im Toto-Pokal-Achtelfinale gegen den FC Memmingen (1:0) jeweils das 1:0 erzielt hatte. In Rostock war 1860 durch einen Doppelschlag nach der Pause in Rückstand geraten, diesmal konnte es Sechzig nicht mehr geradebiegen. (Hier der Liveticker zum Nachlesen)

Sechzig mit Wut im Bauch für's Derby

Als Rückschritt sah Paul die Pleite dennoch nicht, denn: "Man kann aus jedem Spiel etwas mitnehmen." So etwa Trainer Bierofka die Erkenntnis, dass seine Elf trotz ordentlichem Saisonstart nicht vor Rückschlägen gefeit ist. Und die Fans nahmen einen ordentlichen Durst auf eine Frust-Maß auf der Wiesn mit.

Adriano Grimaldi, der zwar rechtzeitig fit geworden war, aber nicht die Präsenz seiner sonstigen Auftritte auf den Platz bekam, fragte sich am Ende selbst, woran Sechzigs dritte Saison-Pleite lag: "Wir haben nicht in die Räume gespielt, in die wir sonst spielen. Ganz ehrlich? Ich habe keine Ahnung, wieso."

Umso klarer äußerte sich der 27-Jährige über die Tabelle: "Wie viele Spieltage haben wir? Es interessiert mich einen Scheiß, was die anderen da oben machen. Die Tabelle interessiert mich vielleicht im Winter, oder am Ende. Mich interessiert nur, was wir machen." Grimaldi und Co. können ihre Enttäuschung mit anderen Mitteln bekämpfen: Nicht mit einer Pleiten-Maß, sondern einem Derby-Dreier am Mittwoch (19 Uhr) bei der Spielvereinigung Unterhaching.