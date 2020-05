Da sich die Job-Aussichten für Giulia in nächster Zeit nicht ändern werden und sie Fixkosten im niedrigen fünfstelligen Bereich hat, muss sie jetzt Hilfe beantragen: "Die Steuerberater haben uns Musikern empfohlen, uns auf Arbeitslosengeld 2 zu melden. Das würde bedeuten, dass die Kaltmiete und die Heizkosten übernommen werden, plus 482 Euro zum Leben - also klassischer Hartz IV-Satz." An die Rücklagen möchte Siegel nicht ran, diese seien als Altersvorsorge gedacht, sagt sie.