Wo wird das Löwen-Trainingslager stattfinden?

Für die Löwen gestaltet sich die Vorbereitung auf die neue Spielzeit schwierig. Durch Corona-bedingte Verschiebungen ist der Starttermin für die neue Saison, die eigentlich am 24. Juli beginnen sollte, unklar. Der TSV 1860 will sich aber an den üblichen Rahmendaten orientieren, wie Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel erklärt.