Keine Dementi Video mit Bäuchlein: Heidi Klums modisches Spiel mit den Gerüchten

Das modische Spiel mit den Gerüchten

Bereits zu den iHeart Radio Music Awards in der vergangenen Woche erschien Klum in einem weitschwingenden und daher einen möglichen, wie auch immer entstandenen, Bauch gut kaschierenden Leo-Minikleidchen. Auch hier reagierten ihre Follower mit entsprechenden Kommentaren: "Nur mehr weite Klamotten seeehr verdächtig. Du strahlst und siehst sooo gesund wie schon lange nicht mehr aus.... Babyalarm denk ich", freute sich eine. "Umstandsmode kann so nice aussehen", scherzte eine andere.