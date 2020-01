Keine Chance für Sven Ottke Dschungelcamp: Überwältigende Mehrheit stimmte für Prince Damien

In der ersten Woche wurden die Dschungelcamper noch von den Zuschauern in die jeweiligen Ekel-Prüfungen geschickt, und entschieden sich dabei für Danni Büchner als ihr Lieblingsopfer. An den Tagen eins bis sieben musste Danni jeweils antreten und bekam dabei immerhin fünf Mal Unterstützung von Elena Miras. Die beiden waren es auch, die sämtliche erste und zweite Plätze unter sich ausmachten. Die meisten Stimmen vereinte dabei die Witwe von Jens Büchner (1969-2018) an Tag sechs auf sich, als sie 46,41 Prozent leiden sehen wollten.