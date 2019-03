Keine Abgase MVG setzt auf neue Elektrobusse für München

Etwa 500 Busse im öffentlichen Nahverkehr in München

Denn für einen Bus doppelt so viel bezahlen wie bisher? Das gehe nicht, ohne an die Fahrpreise ranzumüssen, so Wortmann. Genau das wolle man bei der MVG aber nicht. Etwa 500 Busse sind im öffentlichen Nahverkehr in München im Einsatz. Trotz der aktuell schwierigen Marktlage will die MVG die gesamte Flotte bis 2030 elektrifiziert haben. "Aber da muss die Industrie auch erst einmal liefern", so Wortmann.