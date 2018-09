Der Baumbestand in München schwindet

Gerade in der Stadt gibt es ein noch viel dringenderes Problem, warnt Sabine Gallenberger vom Verein "Eichhörnchen Schutz" in München, der sich um verwaiste oder verletzte Eichhörnchen kümmert und zum Beispiel abgemagerte Tierbabys aufpeppelt, die in der Auffangstation abgegeben werden. Sie betont: Das Hauptproblem sei der alte Baumbestand, der in der Stadt verschwinde.