Coronavirus im ESC-Team

Die EBU ist ein Zusammenschluss aus 72 Rundfunkanstalten aus 56 Ländern und veranstaltet jährlich den ESC. In welchem Maße der infizierte Mitarbeiter an den Vorbereitungen des Song Contest beteiligt war, ist nicht bekannt. Kollegen, die mit der erkrankten Person in Kontakt standen, sind laut Bericht des "RND" identifiziert und befinden sich in Haus-Quarantäne.