Pendel-S-Bahn zwischen Neufahrn und Flughagen als Alternative?

Die FDP-Stadtratsfraktion sieht das optimistischer. Sie sieht noch vor Inbetriebnahme der Zweiten Stammstrecke 2028 eine mögliche Alternative, die Reisende schneller vom Flughafen zum Hauptbahnhof bringen könnte: Der Regionalzug, der sowieso von Freising zum Hauptbahnhof fährt, könnte in Neufahrn halten. In Kombination mit einer Pendel-S-Bahn zwischen Neufahrn und Flughafen sei diese Lösung deutlich schneller, sagt FDP-Fraktionschef Michael Mattar. Eine Hürde sieht der FDP-Fraktionschef auch dann: "Die Bahn müsste bereit sein, den Zug kurz in Neufahrn halten zu lassen."