München/Karlsruhe - Ein Sohn des früheren Münchner Oberbürgermeisters Erich Kiesl (CSU) muss es hinnehmen, dass ein alter Pressebericht über seinen Vater mit dem eigenen Namen darin bis heute online steht. Eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht hatte keinen Erfolg, wie das Gericht in Karlsruhe am Freitag mitteilte. Es gebe in diesem Fall kein "Recht auf Vergessen." (Az. 1 BvR 1282/17)