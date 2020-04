Lange blonde Haare, pralles Dekoletté: In den 80er Jahren war Suzanne Somers ein internationales Sexsymbol und feierte große Erfolge als Schauspielerin. Sie spielte an der Seite von Harrison Ford in "American Graffiti" und war für ihre Rolle in "Herzbube mit zwei Damen" für den Golden Globe nominiert. Für ihre neuen Pläne will sie sich nächstes Jahr nackt im Playboy zeigen.