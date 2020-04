Landsberg am Lech - Die Explosion einer Rohrbombe im oberbayerischen Landsberg am Lech hat keinerlei politischen Hintergrund. Der 26-jährige Bombenbauer sei ein "Tüftler und Bastler", sagte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts am Donnerstag. Er habe die Bombe "rein aus Freude am Basteln gebaut."