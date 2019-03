Kein offizielles Anzapf-Fest Die ganze Wahrheit über die Triumphator-Absage

Doch dadurch, dass Edi der Löwenbräukeller gehört und er so keine Umsatzpacht zahlen muss (der Bierpreis soll für ihn verhältnismäßig günstig sein), verdient die Brauerei eh nicht so viel an ihm, wie sie es gern würde. Außerdem, so ist zu hören, hätte Löwenbräu ihm Anfang des Jahres eine nette Summe an Werbekosten gezahlt. Da könnte er den Anstich, von dem auch er reichlich profitiert, selbst zahlen.

Anstich soll nächstes Jahr stattfinden

Kurz: Alle Beteiligten konnten sich finanziell nicht einigen. Edi Reinbold zur AZ: "Es macht mich traurig, dass wir den Anstich absagen mussten. Aber nächstes Jahr wird er stattfinden - ob mit oder ohne Brauerei. Das wird eine Sensation, versprochen!"

