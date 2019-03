Die AKU droht Stadt und Deutscher Bahn rechtliche Schritte an: eine Popularklage vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. So wurde der Abriss vom Gut Kaltenbrunn am Tegernsee verhindert.

Wenn wir etwas bewegen können, dann jetzt! Offenbar ist der Bebauungsplan für den neuen Hauptbahnhof noch nicht durch. Ob überhaupt eine Baugenehmigung vorliegt, wissen wir nicht. Vorher darf die Deutsche Bahn aber nichts abreißen, sonst gilt das als Schwarzbau. So ein Vorgehen wird zwar bei Großprojekten oft in Kauf genommen – wir aber würden in so einem Fall vor den Verfassungsgerichtshof gehen.

Was ist Ihre letzte Hoffnung?

Noch kann man zur Vernunft kommen. Wir überlegen, über eine einstweilige Anordnung die Zerstörung unseres Bahnhofs zu stoppen. Sonst werden vollendete Tatsachen geschaffen.

Interview: Eva von Steinburg

Eigentlich erhaltenswert: Reste alter Bahnhofs-Pracht

München und seine Bahnhöfe? Ein unfassbar trauriges Kapitel stadtplanerischen Versagens. Der im Groben erhaltene Bürklein-Bau des Hauptbahnhofs? In den 50er Jahren abgerissen. Der erhaltene Bürklein-Bau am Ostbahnhof? Anfang der 80er Jahre abgerissen.

Fast schon logisch, dass der große Abriss jetzt weitergeht – vor allem am Hauptbahnhof: Bis auf die denkmalgeschützte Gleishalle soll alles vernichtet werden. Alles, auch alle tatsächlich noch verbliebenen Vorkriegsreste und die bedeutenden (aber seit Jahrzehnten vernachlässigten) Nachkriegsreste – allen voran der Starnberger Flügelbahnhof (1949/59).

Dass der eigentlich auch denkmalgeschützt ist, spielt keine Rolle. Höchste Zeit also, zu zeigen, wie viel eigentlich Erhaltenswertes sich erhalten hat. Und wie viel Stadtgeschichte, bleibt es bei den Neubauplänen, unwiederbringlich verlorengehen würde. Klicken Sie sich oben durch die Fotos, um die alten Schätze des Hauptbahnhofs zu sehen.