Kein Glätteisen zur Hand Mit dieser Lockenpracht zeigt sich Lena Meyer-Landrut sonst nie

Lena Meyer-Landrut (29, "Traffic Lights") überrascht ihre Fans bei Instagram mit einem völlig neuen Look. Sanfte Beach Waves sind bei der Sängerin keine Seltenheit, und auch mit glatten Haaren tritt sie in der Öffentlichkeit immer wieder auf. Solch wilde Curls, wie sie die 29-Jährige jetzt präsentiert, gab es zuvor aber noch nie zu sehen. Strubbelig fallen ihr die braunen Locken ins Gesicht. Der Look wirkt frech und verspielt.