Das war im 19. Jahrhundert in den Biergärten eine neue Haltung. In den Wirtshäusern galt eine strikte Trennung der Schichten, es gab eigene Tische etwa für Knechte, Großbauern und Obrigkeit, wie der Bezirksheimatpfleger von Oberbayern, Norbert Göttler, erläutert.

Im Biergarten sind alle gleich - auch Prinz Ludwig

Dass im Biergarten alle gleich sind, bekam auch Prinz Ludwig, der spätere letzte bayerische König Ludwig III, mit seiner Frau Marie Therese am Kloster Andechs zu spüren. Anstatt den Herrschaften wie verlangt im überfüllten Biergarten einen Platz zu besorgen, forderte Frater Jakob Neubauer gemäß der Andechser Chronik sie auf: "Die Hoheiten soll'n si halt aufs Gras hi'haun wia die andern a."

Die ursprünglichen Biergarten entstanden an den Bierkellern, wo das Bier im Sommer kühl lagerte. Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckten Brauer den Ausschank über den Kellern im Schatten der Kastanien zunehmend als Geschäft. Sie gerieten in Zank mit den Gastwirten, denen die Gäste wegblieben - bis König Max I. am 4. Januar 1812 per Erlass für Frieden sorgte. Er erlaubte den Brauern den Ausschank über den Bierkellern. Zugleich verbot er den Verkauf von Speisen. So brachten die Gäste ihr Essen mit.

Aus der Gewohnheit wurde Tradition. Mancher Tourist staunt, wenn Einheimische heute ihre eigene Tischdecke entfalten, um Käse und Rettich, Salzstreuer und Besteck auszubreiten. Die traditionellen Bierkeller sind besonders auch in Franken mit seinen vielen kleinen Brauereien weit verbreitet.

Vom 18. Mai an können alle Bayern wieder mit der Brotzeit in den Biergarten ziehen. Dennoch wird einiges anders sein als bisher. Hinter den Tresen werden Menschen mit Mund-Nasenschutz bedienen, den auch Gäste zumindest bei der Ankunft tragen müssen - beim Essen und Trinken dürfte er dann eher hinderlich sein.

Wie die Regeln genau aussehen, ist noch nicht klar. Für die Wirte ist vor allem wichtig: "Wir müssen versuchen, dass wir in Corona-Zeiten die Betriebe wieder in Schwung bekommen, auch die Biergärten", sagt John. Den Prognosen zufolge könnte jeder dritte Betrieb die Krise nicht überstehen - auch mancher Biergarten könnte so womöglich verschwinden.

