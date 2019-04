Hunsdorfer machte sich große Sorgen und fragte nach, ob alles in Ordnung sei. Den Chat hat er noch nicht gelöscht. "Sie hat bis heute nicht geantwortet und war von heute auf morgen weg", so Hunsdorfer. "Ohne Vorwarnung." Die Ursachen für den MFA-Mangel in der Praxis Hunsdorfer sind vielfältig und kein Einzelfall. "Auch viele meiner Kollegen leiden darunter. Das ist ein großes Thema – auch in anderen Städten wie Ulm, Stuttgart oder Augsburg.

"Meine Frau war gerade auf einer Fortbildung und erzählte, dass der Fachkräftemangel ein großes Thema gewesen sei." Die teure Stadt München mit den hohen Mietpreisen und Lebenshaltungskosten ist definitiv eine Ursache für die Lage, wenn auch nicht die einzige. Hunsdorfer sieht Handlungsbedarf. "Wir Hausärzte gewährleisten die Grundversorgung. Wenn wir nichts tun, fliegt uns die Situation irgendwann um die Ohren."

