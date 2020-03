Die Modelmama Heidi Klum (46) ist krank. Wie zunächst das US-Portal "TMZ" berichtete, konnte Klum bei einem Dreh zur Castingshow "America's Got Talent" nicht wie gewohnt als Jurorin auftreten. Der Grund: Sie hat sich wohl den Magen verdorben. Bilder zeigten Klum zuvor noch frohen Mutes bei der Ankunft am Studio, wenig später hätten dem Bericht zufolge aber nur ihre Kollegen Howie Mandel (64), Simon Cowell (60) und Sofía Vergara (47) bei der Aufzeichnung mitgewirkt. (Hier gibt es einen ersten Vorgeschmack auf die neue Heidi-Klum-Show "Making the Cut")