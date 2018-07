Insbesondere bei Langstrecken sind Elektrofahrzeuge wegen der geringen Reichweite klassischen Verbrennern oder Hybridfahrzeugen nach wie vor unterlegen. Auch das Umweltministerium ist in Sachen alternative Fahrzeuge nach wie vor unterversorgt. In dem für die Elektrifizierung geeigneten Einsatzbereich fahren in Summe erst 13 Prozent elektrisch. Im Justizministerium sind es sogar nur 8 Prozent.