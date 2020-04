Kathie Rezalou im Interview Oktoberfest abgesagt: Welche Folgen hat das für Dirndl-Designer?

Masken statt Trachten

Viel Raum für anderweitige Pläne habe die Designerin derzeit nicht, "weil alles so ungewiss ist. Daher arbeiten wir an der Weiterentwicklung unserer Kollektion und bieten unseren Kundinnen Rabatte auf ihre diesjährigen Bestellungen und die Vorbestellungen für nächstes Jahr an", erklärt Rezalou. Zudem "nähen wir schöne Behelfsmasken für unsere Kundinnen".