Die Idee einer paneuropäischen EM geht auf den später gesperrten UEFA-Chef Michel Platini zurück. 60 Jahre nach dem ersten EM-Turnier wollte er ein Event, das den Zusammenhalt des Fußball-Kontinents symbolisiert, so seine Begründung. Kritiker hielten dem Franzosen entgegen, er wollte mit der Vielzahl an Gastgebern nur möglichst viele Nationalverbände glücklich machen, damit diese ihn im Amt bestätigten.

Die deutschen Spiele bei der EM 2020

Sicher ist, dass die deutsche Nationalmannschaft bei direkter Qualifikation mindestens zwei von drei Gruppenspielen in München bestreitet. Schaffen auch die Ungarn das direkte Ticket, wird gelost, ob das dann fällige Duell beider Teams in der Gruppe F in München oder Budapest gespielt wird. Sind die Ungarn nicht auf direktem Weg bei der EM dabei, finden alle drei deutschen Gruppenspiele in München statt.

Anschließend geht es für die DFB-Auswahl auf Europa-Tour. Als Gruppensieger wären Bukarest und St. Petersburg die Spielorte für Achtel- und Viertelfinale. Als Gruppenzweiter ginge es in den nächsten Runden nach Dublin und Rom. Nur als Gruppendritter wäre für Deutschland bei einer von zwei dann möglichen Konstellationen München der Viertelfinalort nach einem Achtelfinale in Bilbao.

Welche Spiele finden in München statt?

Drei Vorrundenspiele der Gruppe F (mit Deutschland) werden in der Allianz Arena ausgetragen, und zwar am Dienstag, 16. Juni, am Samstag, 20. Juni und am Mittwoch, 24. Juni 2020. Hinzu kommt ein Viertelfinale am Freitag, 3. Juli.

Während der EM wird die Allianz Arena allerdings einen anderen Namen tragen und "Fußball Arena München" heißen. Grund dafür ist das Sponsoring der Allianz. Weil auch die Stehplätze im Stadion in Sitzplätze umgewandelt werden, beträgt die Kapazität 69.344 Zuschauer.

Übrigens: Wer ein offizielles EM-Ticket hat, darf am jeweiligen Spieltag und dem darauffolgenden Tag bis 6 Uhr morgens kostenlos den ÖPNV in München nutzen.