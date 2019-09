Warum hörte Hape Kerkeling auf?

Nachdem er seine Karriere beendet hatte, äußerte er sich kritisch zum TV-Geschäft. Gegenüber dem Spiegel sagte er, er sei "ausgelutscht worden von der Unerbittlichkeit". "Und wenn Sie mich jetzt fragen, ob ich mich wohlgefühlt habe in meinen Shows, dann lautet die Antwort: nein." In einem Interview mit dem Magazin "mobil" gesteht er: "Ich habe mich die letzten Jahre so von mir selbst erholt, dass ich total entspannt bin."

Hape Kerkeling heute: "Habe mich im TV nicht wohlgefühlt"

In den Jahren 2015 und 2018 entstanden die beiden Filme "Ich bin dann mal weg" und "Der Junge muss an die frische Luft", bei denen es sich um Verfilmungen seiner autobiografischen Bücher handelt. In diesen wurde Hape Kerkeling jedoch von anderen Darstellern verkörpert.

