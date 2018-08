Der charismatische Deutsch-Italiener kennt sich aus im Profifußball: Für den 1. FSV Mainz 05 schnupperte er sogar mal für einige Spiele Erstliga-Luft. Später biss er sich dann in den unteren beiden Ligen fest. Zuletzt lief er für Preußen Münster in der 3. Liga auf – seine Bilanz der vergangenen Saison kann sich sehen lassen: 15 eigene Treffer und sieben Torvorlagen in 32 Spielen.