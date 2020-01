Die Kandidatinnen

38 Kandidatinnen wollen sich den "GNTM"-Titel holen. Dabei stechen besonders vier Kandidatinnen heraus: Die 21-jährige Lucy aus Kassel hat sich mit 18 Jahren als Transgender geoutet und will sich nun nicht mehr verstecken. "Ich gehe sehr, sehr locker mit diesem Thema um", sagt sie im Interview mit ProSieben. Julia aus Schweinfurt leidet an der Autoimmunkrankheit Alopecia, die Haarausfall am ganzen Körper zur Folge hat. Mit insgesamt sieben Perücken wechselt die 20-Jährige ständig ihren Look. "Es war schon hart am Anfang für mich", berichtet die Kandidatin. Mittlerweile komme sie gut mit ihrer Situation klar, ihr öffentlicher Auftritt mit Glatze bei "GNTM" sei allerdings eine Premiere.