Das gab es bei "Germany's next Topmodel" noch nie. Obwohl Kandidatin Vanessa Stan (22) von Heidi Klum (45) ins Finale geschickt wurde, macht sie kurze Zeit später eine überraschende Ansage. Sie wird die Show "aus persönlichen Gründen" verlassen, macht sie in einer Video-Botschaft publik. Ihr gehe es gut und man solle sich keine Sorgen um sie machen. Bei Instagram schreibt sie am Donnerstagabend außerdem: "Es ist wichtig, das zu tun, was das Beste für einen ist. Egal, ob andere das gutheißen oder nicht." Doch was sagt Model-Mama Heidi Klum zu dem plötzlichen Ausstieg ihres Schützlings?