Lili Paul-Roncalli hat berühmte Zirkus-Eltern

Als Tochter des berühmten österreichischen Zirkusdirektors Bernhard Paul und der italienischen Artistin Eliana Larible wurde Lili Paul das Show-Gen in die Wiege gelegt. Bereits mit sechs Jahren beschloss die gebürtige Münchnerin, dass sie ein Leben in der Manege führen will. Neben täglichem Training und dem aufregenden Zirkusleben absolvierte sie mithilfe einer Privatlehrerin ihren Realschulabschluss.