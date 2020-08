Rauswurf durch Zuschauer und Mit-Kandidaten

Viel TV-Präsenz bleibt womöglich nicht mehr, denn bereits am Montagabend (10. August) musste der erste Promi das Märchenland (so heißt das diesjährige Setting von "Promi Big Brother") verlassen. Die Zuschauer entschieden per Telefon- und SMS-Voting über den Verbleib in der Show.