GNTM-Szene: Jasmin schlägt Lena

Kandidatin Lena nahm sich jetzt einen Anwalt. Dieser erhebt schwere Vorwürfe gegen GNTM und die Produktionsfirma. Er will erreichen, dass der tätliche Angriff in der Folge am Donnerstag nicht ausgestrahlt wird. Wie wird sich der Sender entscheiden? Die AZ fragt nach: "ProSieben erzählt das, was bei GNTM passiert, immer mit der größtmöglichen Sorgfaltspflicht gegenüber allen Beteiligten. Auch an diesem Donnerstag. Die Folge wird so gezeigt, wie es die Redaktion schon vor Wochen geplant hat."