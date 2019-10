Finale: Wer gewinnt "Prince Charming" und das Herz des schwulen Bachelors?

"Es war mehr als amüsant zu beobachten, wie sich die jüngeren Männer wie die Kiddies auf Nicolas gestürzt haben. Vielleicht lag das am Altersunterschied, aber für mich war das eine richtig unangenehme Situation. Ich habe aber so schnell festgestellt: Es wird zu einem Fight kommen. Jeder will sich in den Vordergrund drängen und um Aufmerksamkeit kämpfen", so der Münchner zur AZ. Wer am Ende als Sieger bei "Prince Charming" hervorgehen wird, zeigt RTL bei TVNow nach acht Folgen am 18. Dezember.