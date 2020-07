"Sollten wir gegen Chelsea im Achtelfinale weiterkommen, spielen wir in Lissabon One-Leg-Spiele. In Hin- und Rückspielen wären wir sicher der größere Favorit, wenn wir auf gleichstarke Gegner treffen. In K.o.-Spielen spielt der Zufall eine gewichtigere Rolle", befand Neuer. "Aber gegen uns zu spielen, ist für jede Mannschaft in Europa unangenehm." Die Münchner wollen es bis ins Königsklassen-Finale am 23. August in Lissabon schaffen.