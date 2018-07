Geplant seien Apartments, "kompakte Wohnungen" aber auch Wohnungen für Familien. Im Durchschnitt sollen die Einheiten circa 70 Quadratmeter haben. Die Mieten sollen auf fünf Jahre festgeschrieben werden, Vermietung zum Selbstkostenpreis erfolgen. Gewinne soll die Gesellschaft keine erwirtschaften. Die ersten Spatenstiche sind 2019 geplant, 2020 sollen die ersten Bayernheime bezugsfertig sein.

Opposition kritisiert BayernHeim-Gründung

Ministerpräsident Markus Söder ist am Freitag Zeuge im GBW-Untersuchungsausschuss (einen Tag nach Vorgänger Horst Seehofer, der am Donnerstag geladen ist). "Ich frage mich, was die mehr als 80.000 GBW-Mieter in Bayern sagen, deren Heim vor fünf Jahren verscherbelt wurde", sagt daher Beatrix Zurek, Vorsitzende des Mietervereins München, zur BayernHeim-Gründung.

Natascha Kohnen, oberste Sozialdemokratin im Freistaat, schlägt in dieselbe Kerbe: "Wir könnten längst eine bayerische Wohnbaugesellschaft haben wie sie von der SPD im Landtag in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert wurde." Die CSU hätte sich dem bislang stets verweigert. "Markus Söder hat als Finanzminister die Weichen falsch gestellt und lieber die 33.000 GBW-Wohnungen verscherbelt. Mit diesen GBW-Wohnungen hätte er einen guten Grundstock für eine bayerische Wohnbaugesellschaft legen können."

Nun wolle die Staatsregierung 1.250 Wohnungen pro Jahr bauen – zu wenig, findet Kohnen: "In dem Tempo braucht Herr Söder 26 Jahre, damit der Freistaat so viele bezahlbare Wohnungen besitzt, wie er 2013 auf einen Schlag hätte kaufen können." Die SPD fordert, Bayern müsse jährlich 5.000 Wohnungen errichten.

Lesen Sie hier: Auf Friedhof gefunden - Wem gehört dieser Schmuck?