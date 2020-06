Überall dort, wo es statische Bedenken gibt, schlägt Bickelbacher die Holzbauweise für die Aufstockung vor. Etwa in der Attenkoferstraße hat die Gewofag so 50 Wohnungen geschaffen. Eine vertane Chance in puncto Aufstockung sieht Bickelbacher in der Messestadt Riem. "An vielen Gebäuden hätte hier ein Stockwerk mehr draufgepasst", so der Grünen-Stadrat. "Damals hat man den Platz einfach noch nicht so ausgenutzt, wie man es jetzt tun würde", sagt er.

SPD wirft CSU Versäumnisse vor

SPD-Fraktionschef Christian Müller kritisiert derweil, dass die CSU selbst vor einigen Jahren eine große Chance zur Aufstockung vertan hätte. Und zwar in der Carl-Wery-Straße. Der Fall: Die Gewofag wollte dort durch Gebäudeaufstockung doch 437 statt wie ursprünglich geplant 327 Wohnungen schaffen.

Doch 166 Nachbarn der künftigen Gewofag-Siedlung hatten Ende 2016 Klage gegen das Vorhaben eingereicht und einen Eilrechts-Antrag nachgeschoben, um die Bautätigkeit zu stoppen. Bereits einen Monat zuvor hatte der örtliche CSU-Landtagsabgeordnete Markus Blume bei der Regierung von Oberbayern nachgefragt, ob der Bau von acht statt sechs Geschossen und die Erhöhung der Wohnungszahl von 327 auf 427 mit einfacher "Befreiung vom Bebauungsplan" rechtens sei. Die Regierung befand, das sei rechtswidrig. Am Ende gab es eine Kompromisslösung: Es wurden 377 Wohnungen gebaut, die Anzahl der Geschosse variierte zwischen zwei und acht. Christian Müller wirft vor: "Die CSU hat hier konkret den Bau von mehr Wohnraum verhindert."

Manuel Pretzl sieht das anders: Der Bau sei, wie er anfangs geplant war, nunmal nicht rechtmäßig gewesen. Über Merks Beschlussvorlage berät — und streitet — am Dienstag der Stadtrat.

