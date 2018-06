Nürnberg - Bayern will Jugendliche stärker für Anwerbeaktionen Linksautonomer sensibilisieren. Eine entsprechende Informationskampagne will Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag (10.30 Uhr) in Nürnberg vorstellen. Neben einem Film gehöre dazu ein Flyer; beide sollen über die Strategien von Linksautonomen aufklären, teilte das Innenministerium im Vorfeld mit. Film und Broschüre habe das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz entworfen. Einzelheiten zu der Kampagne will der Präsident des Verfassungsschutzes, Burkhard Körner, erläutern.