"Hier sehen wir die Imame und ihre Jugendarbeit in der Pflicht, um Vorbehalte und Aggressionen gegen die hier in Deutschland lebende jüdische Gemeinde abzubauen." Für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen in Deutschland werde viel getan. Aber, so der ORD, "wir müssen uns nach diesem jüngsten Vorfall auch erneut fragen, wie in Zukunft Rabbiner und insgesamt jüdische Mitbürger hierzulande besser geschützt werden können." Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls am Isartor. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland immer wieder Angriffe auf Juden. So im Sommer 2019 in Schwabing auf einen Rabbiner und dessen Söhne.