Anders beim Schriftzug an der Münchner Löwen-Apotheke am Viktualienmarkt. In Kleinbuchstaben steht hier "drogen" an einem Fenster, im nächsten dann "homöopathie". Das ist schon seit den 1970er Jahren so. Und die Löwen-Apotheke gibt es nach internen Unterlagen schon seit 1624.