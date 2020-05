Auf den Bildern ist der Mann zu sehen, der für den tödlichen Sturz des 37-jährigen Opfers verantwortlich sein soll. Fabio B. (37) war am Sonntag mit Freunden aus Ottobrunn zu einer Radltour aufgebrochen. Auf dem Rückweg begegnete er in der Hochstraße dem zweiten Radler, der ihn abdrängte. Beide stürzten. Fabio starb wenig später im Krankenhaus an den Folgen eines Milzrisses.