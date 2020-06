"Spice Girls"-Mitglied war erkrankt

Außerdem sei ihr Essverhalten total außer Kontrolle geraten, sie habe Ängste entwickelt. Eine medizinische Behandlung war wichtig und richtig, so die Britin, die in der Girlband als "Mel C." auftrat. "Ich machte dann Gesprächstherapien und nahm für eineinhalb Jahre Antidepressiva, das war mein Weg, um wieder gesund zu werden."