Kai Ebel über Michael Schumacher: "Das Interesse an seinem Schicksal ist ungebrochen"

Noch härter dürfte Sie das Schicksal von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher, mit dem Sie befreundet sind, getroffen haben. Nach einem Skiunfall im Jahr 2013 befindet er sich weiter in der Reha.

Das war ein einschneidendes Erlebnis. Denn wir hatten drei, vier Tage davor ein gemeinsames Event. Wir sind dann auf seine Initiative noch privat Essen gegangen. Wir haben Witze gerissen, was getrunken. Er hat dann noch gesagt, dass er am nächsten Tag zum Skifahren nach Méribel fliegt, dass seine Frau Corinna und die Kinder schon da seien und er hinterherreist. Ich habe ihm gesagt, dass ich selber schon dort war, dass es ein tolles Skigebiet ist. Alles war wunderbar.

Dann der 29. Dezember 2013.

Ich saß daheim auf meiner Couch, sah fern. Plötzlich lief ein Lauftext durch: "Schwerer Unfall von Michael Schumacher." Ich sagte mir: So ein Quatsch, der ist nicht mit dem Auto oder Motorrad unterwegs, der ist im Urlaub. Das kann nicht wahr sein. Als dann erstmals das Wort Skiunfall erwähnt wurde, wurde mir bewusst, dass es wohl stimmt. Da habe ich noch gedacht, was wohl passiert ist, aber da es hieß, dass er den Hubschrauber selber herangewinkt hat, dachte ich, dass es nicht so schlimm sein würde. Aber mit jeder Meldung wurde es dramatischer. Es war ein unglaubliches Wechselbad der Gefühle. Noch heute vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht gefragt werde, ob ich wüsste, wie es Michael geht. Das Interesse an seinem Schicksal ist ungebrochen.

Wir werden die Frage nicht stellen, denn das ist zwischen Ihnen und seiner Familie, die absolutes Stillschweigen wünscht, so vereinbart.

Ja – und danke.