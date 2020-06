München - Trotz des angekündigten Konjunkturpakets der Bundesregierung ist Kämmerer Christoph Frey (SPD) wenig euphorisch, wenn er in die Haushaltszahlen der Stadt blickt. "In Summe hat sich die Finanzlage nicht verbessert, sondern tendenziell eher verschlechtert", sagte er am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats.