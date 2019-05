Kabarettist und Ex-Kanzlerkandidat Serdar Somuncu kümmert sich um die Nichtwähler

Ernst geht es bei dem in Istanbul geborenen Somuncu meistens zu. Er bezieht regelmäßig politisch Stellung - ob in Büchern oder bei Auftritten. Mit Programmen und Sendungen wie "Hitler Kebab", "Hatenight" oder "Der Hassprediger" sowie bei seinen szenischen Lesungen aus Hitlers "Mein Kampf" oder Goebbels' Sportpalastrede arbeitet er sich meist an der deutschen Vergangenheit ab, aber auch an der aktuellen Parteien- und Medienlandschaft. Bei seiner Kanzlerkandidatur 2017 für Die Partei erhielt er in seinem Berliner Wahlkreis 7,2 % der Erststimmen. Bleibt zu hoffen, dass er diesmal nicht zu viele Nichtwähler überzeugen kann.