Woher kommt Motsi Mabuse?

Gebürtig kommt die Südafrikanerin aus dem Dörfchen Mankwe. Als sie fünf Jahre alt ist, zieht ihre Familie in Südafrikas Hauptstadt Pretoria, wo ihr Vater eine eigene Anwaltskanzlei eröffnet, die später einmal Motsi übernehmen sollte. Doch Motsi bricht das Jura-Studium bereits nach kurzer Zeit ab - wegen ihrer Tanzkarriere.

Mit 18 Jahren lernt sie den deutschen Profi-Tänzer Timo Kulczak kennen, der nicht nur Tanz-, sondern auch Lebenspartner wird. Dafür zieht Motsi nach Aschaffenburg. Gemeinsam tanzt das Paar eine erfolgreiche Karriere aufs Parkett: Zweimal werden sie deutscher Meister.

Motsi Mabuse vermisst ihre Eltern

Nach der Geburt ihrer Tochter habe sie viel Unterstützung von ihrer Mutter gehabt. Doch diese musste recht bald wieder zurück nach Südafrika reisen. "Sehr weit auseinander zu leben und Visa-Gesetze trennen uns als Familie. Ich höre Menschen immer so leichtsinnig über ihre Eltern sprechen, aber manche von uns wissen jeden Moment mit ihren Eltern zu schätzen. Sie hat mir so mit dem Baby geholfen. Es fühlt sich unfair an", schrieb die Tänzerin dazu auf Instagram. Schon öfter offenbarte Motsi, dass sie sich danach sehnt, in der Nähe ihrer Eltern in Südafrika zu sein.

Motsi Mabuse: Hämische Kommentare für Schwangerschafts-Pfunde

Neben den familiären Problemen beschäftigte die Tänzerin ein weiteres Thema nach der Schwangerschaft: Sie erntete hämische Kommentare für die Pfunde, die sie währenddessen zugenommen hatte. "Frauen in der Schwangerschaft müssen erst gar nicht an so einer Diskussion über ihren Körper teilnehmen", sagte sie der "Gala". "Wir sind alles Frauen mit verschiedenen Figuren und reagieren in einer Schwangerschaft jeweils ganz anders."

Das Gewicht einer Frau sei etwas sehr Persönliches - und das gelte besonders in der Schwangerschaft. "Body Shaming" von Frauen in der Schwangerschaft sei "traurig und widerlich", schrieb die gebürtige Südafrikanerin bei Instagram.

Gewicht von Motsi Mabuse: Sie hat 14 Kilo abgenommen

Mithilfe von Weight Watchers hat Mosti 14 Kilo abgenommen. "Mein Kind steht an erster Stelle, ich gehe sehr bewusst mit meiner Zeit um und setze klare Grenzen und Prioritäten. Genau das ist auch das A und O bei der Ernährungsumstellung mit WW", offenbart sie ihr Geheimnis.

Ehe-Aus mit Exmann und Tanz-Ruhestand

2010 will die damals 28-Jährige in den Tanz-Ruhestand gehen. Doch lange hält sie es nicht aus. Bereits nach wenigen Monaten feierte sie ihr Comeback - Mit einem neuen Partner: Evgenij Voznyuk. Nach vier Jahren ist es dann aber wirklich soweit. Die Tänzerin beendete 2014 ihre Tanz-Karriere und mit ihr auch die Ehe mit Timo Kulczak.

Seit 2015 sind Motsi und ihr ehemaliger Tanzpartner, Evgenij Voznyuk, ein Paar, seit 2017 verheiratet und seit 2018 Eltern.

Lesen Sie hier: Juror bei Let's Dance – Joachim Llambi: Ist er wieder mit seiner Ehefrau zusammen?

Lesen Sie auch: Loiza Lamers: Holländisches Topmodel war früher ein Junge