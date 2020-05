Sie dachten zunächst an einen Hund, der in der Röhre festsitzt. Die Zeugen riefen die Polizei zu Hilfe. Eine Streife der Polizeiinspektion 48 (Oberschleißheim) kam vorbei. Tatsächlich saß ein Tier in der Röhre fest. Und zwar nicht nur eines, wie eine Polizeihauptmeisterin feststellte, sondern gleich zwei. Es handelte sich auch nicht um Hunde, wie zunächst angenommen, sondern um zwei Fuchswelpen.