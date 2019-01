Haimhausen - Am Montagabend gegen 18 Uhr ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Dachauer Polizei berichtet, überquerte der junge Mann die B 13 auf Höhe der Einmündung nach Haimhausen/Hauptstraße und wurde dabei von einem in Richtung München fahrenden Kleintransporter erfasst. Rettungskräfte reanimierten den Mann vor Ort, er starb jedoch kurz vor Mitternacht im Klinikum Dachau an seinen schweren Verletzungen.