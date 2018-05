Jennifer wählte das Hashtag #thinkpositiv&bestrong [sic], doch hinterließ anscheinend nicht wirklich einen bleibenden Eindruck. Ob dies wohl an dem Rechtschreibfehler in ihrem Hashtag lag, oder daran, dass sie sich nach ihrem Shooting selbst mit einer rostigen Treppe verglich, die angeblich sie als starke Frau symbolisierte? Auch Christinas Hashtag #highlightyourlife konnte Maybelline nicht überzeugen, denn den Sieg konnte sich die "übertrieben aufgeregte" Julianna mit #takeashot sichern. Das Hashtag sollte ausdrücken, dass man die Chancen, die man bekomme, auch nutzen solle - und das tat sie offensichtlich. Beim späteren Shooting in Düsseldorf zeigten sich die Kunden dann auch hellauf begeistert.

Zu "cheap" und "zu sehr Zirkus"

In der Model-Villa wurden die restlichen Kandidatinnen unterdessen zu einer Foto-Challenge gebeten. In Teams sollten sie sich im Zwillingslook stylen und sich von Passanten auf der Straße fotografieren lassen. Zum Urteilen über die Challenge und für den späteren Entscheidungs-Walk kehrte Wolfgang Joop (73) als Gastjuror zurück - und nahm kein Blatt vor den Mund. Das eine Team sah für ihn "ein bisschen cheap aus", beim anderen war ihm alles "zu sehr Zirkus hier", bei Toni und Sally hatte der Designer allerdings nichts auszusetzen und kürte die beiden zum Sieger-Paar.

In der Entscheidung sollten die Girls - mit Ausnahme von Julianna - über einen künstlich beregneten Catwalk laufen, während sich die Teamkapitäne Michael Michalsky (51) und Thomas Hayo (49) wie "Waschfrauen" beharkten - zumindest meinte das Joop, der Modelnachwuchs Sara dafür für "scheiße schön hielt". Zusammen mit Sally und Jennifer lieferte sie auf dem Walk eine gute Vorstellung ab, doch die anderen Kandidatinnen hatten zu kämpfen. Klaudia fehlte der "Pep" und Toni, die Klum wegen ihres Shootings mit einem Streifenhörnchen verglich, rutschte beinahe aus ihren Schuhen.

Christina, die im Eigenlob nahezu ertrank und wie Pia richtig meinte, ziemlich hochnäsig rüberkam, konnte dank ihres altmodischen Laufstils ebenfalls nicht überzeugen. Pia ärgerte sich derweil über Joop, da dieser sie mit Moderatorin Barbara Schöneberger verglichen hatte, was das junge Model für respektlos hielt. Darauf hatte Christina dann auch den passenden Kommentar parat. "Karma is a bitch, denk ich mir", lachte sie selbstgefällig. Gehen musste schließlich keines der Girls. Dafür müssen Toni und alle Mädels, die bisher noch keinen Job hatten, in der kommenden Woche in ein Shoot-out.