Die Ermittler werfen ihm eine gefährliche Körperverletzung vor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zunächst war von einem versuchten Tötungsdelikt die Rede. Am Samstagabend waren der 71-jährige Fußgänger und der Radfahrer in Streit geraten. Dabei soll der Jugendliche den Mann niedergeschlagen und dann getreten haben. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.