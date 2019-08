Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der antisemitische Vorfall am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr in Schwabing. Der Rabbiner, ein gebürtiger US-Amerikaner, der in München wohnt und arbeitet, und seine Zwillingssöhne befanden sich nach dem Besuch einer Synagoge auf dem Bürgersteig im Bereich Hohenzollernstraße/Wilhelmstraße. Durch ihre Kippot waren sie als Mitglieder des jüdischen Glaubens zu erkennen.