Ein Song machte Radenkovic zum Kult

So unnachahmlich der im Jahre 1934 in Belgrad geborene Sohn eines Folkloresängers auf dem Rasen auch war: Die Krone setzte sich Radenkovic dadurch auf, seinem Vater nachzueifern. Mit seinem Song "Bin i Radi, bin i König", begeisterte der Mann, der das Spielfeld als sein "Königreich" bezeichnete, die Massen – und landete prompt in den Charts. "Selbstverständlich höre ich den Song noch gerne, er ist immer noch aktuell. Manchmal höre ich ihn mir im Internet an", sagte Radenkovic, der sich damals als "bestes Torwart von Welt" bezeichnete, kürzlich über seinen Hit aus dem Jahre 1965. 400.000 verkaufte Platten verhalfen dem späteren Gastronom während seiner Karriere zu noch größerer Bekanntheit. Für Heiß bester Unterhaltungsstoff: "Eine tolle Geschichte. Früher kannte den Radi durch seinen Song ein jeder in München. Ich finde es heute noch lustig, wie er mit gebrochenem Deutsch singt."

Eine schwere Zeit erlebte Radenkovic, als seine Frau Olga im Jahr 2009 nach über 53 Ehejahren an einem Krebsleiden verstarb. 2013 heiratete er im Alter von 78 Jahren seine jetzige Frau Slobodanka und fand seine Lebensfreude wieder. "Er hat seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Belgrad verlegt", erklärt Patzke, "kommt aber noch regelmäßig nach München. Dann ruft er uns an und wir treffen uns am Viktualienmarkt." Das letzte Treffen sei erst wenige Wochen her. Mit 1860 habe Radenkovic laut Grosser dagegen "nicht mehr viel am Hut", denn: "Er fühlt sich von den Löwen vernachlässigt." Dennoch werden heute nicht nur die alten Veteranen Grosser, Heiß und Patzke ihre Gläser erheben. Gewiss auch viele Sechzger-Fans – auf Radi, den König der Löwen.

