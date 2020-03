In der neuen Sat.1-Show "Ranking the Stars" werden acht Promis pikante Fragen gestellt. Moderator Jochen Schropp wollte am Mittwochabend unter anderem wissen: "Wer hat die meisten Schönheitsoperationen machen lassen?" Charlotte Würdig musste ihre sieben VIP-Mitstreiter sortieren und Claudia Effenberg bekam von ihr ein besonderes Kompliment...