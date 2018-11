JHV beim FC Bayern Welche Themen die Jahreshauptversammlung 2018 so brisant machen

München - Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern und Uli Hoeneß – eine spannende und spannungsgeladene Konstellation, fast alle Jahre wieder. 2007 setzte der damalige Manager Hoeneß zu seiner legendären Wutrede an: "Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid?", kanzelte er die Fans ab, die die Stimmung in der Allianz Arena kritisiert hatten. Hoeneß erntete Buhrufe.