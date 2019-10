Jetzt spricht sie "PBB"-Liebe ist gescheitert: Janine Pink teilt gegen Tobi Wegener aus

Im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" erzählt Pink: "Ich war immer hundertprozentig mit dem Herzen dabei - aber eben die andere Seite nicht." Demnach hätte Wegener Pink oft nicht bei sich übernachten lassen, wenn sie ihn in Köln besucht hätte. Wenn sie geweint hätte, hätte er gesagt, sie solle "nicht so ein Drama" machen. Im Urlaub in Dubai - bezahlt von ihrer "PBB"-Siegprämie - habe er ihr dann auch nebenbei eröffnet, dass er noch auf die Richtige warte. Direkt nach dem Urlaub soll er sich bei seiner Ex-Freundin gemeldet haben.